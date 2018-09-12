Родственница Скрипалей рассказала, что знает, кто такие Петров и Боширов

Подозреваемый в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров. Архивное фото

Подозреваемый в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров. Архивное фото

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Виктория Скрипаль, племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, уверена, что Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон подозревает в его отравлении, не причастны к произошедшему.

"Из своих источников я знаю — это не те люди. Ни один, ни второй никакого отношения к госслужбе не имеют", — сказала Скрипаль РИА Новости, добавив, что лично с Петровым и Бошировым не знакома.

По ее мнению, нет особых причин для того, чтобы именно этих людей обвинили в произошедшем. "Просто искали-искали кого-нибудь и нашли", — считает она.

Скрипаль добавила, что появление подозреваемых в сентябре было для нее ожидаемым. "Я раньше говорила неоднократно, что в сентябре месяце нам кого-нибудь предъявят. Терезе Мэй нужно будет выступать в конгрессе, ну с чем она будет выступать?" — заявила собеседница агентства.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в британском городе Солбсбери 4 марта. Это спровоцировало крупный международный скандал. Британские власти считают, что к случившемуся причастна Россия, Москва категорически отрицает все обвинения.

Пятого сентября британская прокуратура назвала имена двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова. Британские власти утверждают, что это сотрудники ГРУ, и обвиняют их по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и полицейского Ника Бейли.

Президент Владимир Путин сообщил, что российским властям известно, кто такие Петров и Боширов, — это гражданские лица. Глава государства обратился к ним и предложил им прийти в СМИ. По словам президента, "Ничего там особенного и криминального нет".

Россия не раз предлагала Британии провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Кроме того, МИД уличил Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России, но в лаборатории Портон-Даун это опровергли.