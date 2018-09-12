В Индии из музея украли золотой ланч-бокс

Индийские полицейские с экспонатами, похищенными из музея Низама в городе Хайдерабад

Индийские полицейские с экспонатами, похищенными из музея Низама в городе Хайдерабад

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Двух мужчин подозревают в краже золотого инкрустированного алмазами судка (посуды для переноски готовой пищи) из музея Низама в городе Хайдерабад на юге Индии, сообщает местное издание Times of India со ссылкой на заявление полиции.

Как сообщает газета, сотрудники музея обнаружили пропажу золотого судка, двух чашек и соусников, принадлежавших последнему низаму (правителю) княжества Хайдерабад Осману Али Хану Асафу Джаху VII, который правил княжеством в первой половине XX века.

"Оба (подозреваемых в краже — ред.) признались, что дважды ели из золотого судка", — заявил комиссар полиции Хайдерабада Анджани Кумар (Anjani Kumar) на пресс-конференции во вторник. Его слова приводит издание.

По данным полиции, детективы спецподразделения задержали двоих мужчин в возрасте 24 и 23 лет во вторник. Мужчины вернулись в город и спрятали экспонаты неподалеку от молочной фермы в округе Рангаредди после того, как не смогли найти покупателей для судка в городе Мумбаи на западном побережье Индии.

Издание отмечает, что за 40 дней до совершения преступления мужчины дважды посетили музей и проверили расположение камер и ценных экспонатов. Они пробрались в музей по веревке.

Также сообщается, что мужчины планировали украсть позолоченный Коран и некоторые другие старинные предметы, но передумали, услышав призыв на утреннюю молитву в мечети. Газета добавляет, что воры не подозревали о стоимости экспонатов и размышляли о том, чтобы переплавить их и позднее продать.

Как сообщает издание, ни один экспонат не поврежден, в скором времени их вернут в музей.