В Индии из музея украли золотой ланч-бокс

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Двух мужчин подозревают в краже золотого инкрустированного алмазами судка (посуды для переноски готовой пищи) из музея Низама в городе Хайдерабад на юге Индии, сообщает местное издание Times of India со ссылкой на заявление полиции.
"Оба (подозреваемых в краже — ред.) признались, что дважды ели из золотого судка", — заявил комиссар полиции Хайдерабада Анджани Кумар (Anjani Kumar) на пресс-конференции во вторник. Его слова приводит издание.
По данным полиции, детективы спецподразделения задержали двоих мужчин в возрасте 24 и 23 лет во вторник. Мужчины вернулись в город и спрятали экспонаты неподалеку от молочной фермы в округе Рангаредди после того, как не смогли найти покупателей для судка в городе Мумбаи на западном побережье Индии.
Также сообщается, что мужчины планировали украсть позолоченный Коран и некоторые другие старинные предметы, но передумали, услышав призыв на утреннюю молитву в мечети. Газета добавляет, что воры не подозревали о стоимости экспонатов и размышляли о том, чтобы переплавить их и позднее продать.
Как сообщает издание, ни один экспонат не поврежден, в скором времени их вернут в музей.