В Иране связали протесты в Ираке и нападение на консульство с политикой США

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Протестные настроения в Ираке и нападение на иранское генконсульство в Басре являются результатом политики США в этой стране, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Его сообщение стало ответом на заявление Белого дома, пригрозившего Ирану "быстрым и решительным" ответом в случае нападений на дипломатов в Басре и других городах Ирака, в которых США винят Иран.

"Политика этой страны (США — ред.) в Ираке не принесет ничего, кроме дестабилизации и создания небезопасной обстановки. Последние волнения в Ираке, в том числе нападение на генеральное консульство Ирана в Басре, являются результатом этой политики", — говорится в сообщении Касеми на сайте МИД Ирана.

По его словам, эта политика характеризуется нагнетанием атмосферы напряженности и вмешательством правительства США в дела Ближнего Востока. Представитель МИД Ирана отметил, что США открыто и тайно поддерживают группировки, распространяющие и пропагандирующие экстремизм и насилие.

"США должны быть привлечены к ответу за годы поддержки этих группировок в регионе", — добавил Касеми.

Иракская Басра всю прошлую неделю была охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками.

В минувшие вторник и среду разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Есть погибшие и раненые в ходе беспорядков.

В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а в пятницу — иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города. Кроме того, сообщалось о нападении на консульство США в Басре и американское посольства в Багдаде. По словам пресс-секретаря президента США Сары Сандерс, за нападения ответственны "подручные" Ирана.

Касеми отверг заявление Белого дома, назвав его безответственным, и указал, что в интересах Ирана сохранение мира, стабильности и безопасности в Ираке.