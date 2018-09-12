Власти Японии не поддержали идею Путина о мирном договоре без условий

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Позиция, которую занимает японское руководство по проблеме заключения мирного договора с Россией, не изменилась, заявил РИА Новости источник в правительстве Японии.

Ранее президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца года без предварительных условий.

"Такая простая мысль пришла мне в голову прямо сейчас. Давайте заключим мирный договор, но не сейчас, а до конца года. Без всяких предварительных условий".

Глава государства добавил, что на основе этого мирного договора Россия и Япония продолжат решать все спорные вопросы как друзья.

"Разумеется, мне кажется, это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении семидесяти лет", — резюмировал Путин.

Работа над соглашением

Предложение Путина не осталось без комментария со стороны российского МИД. Так, замглавы ведомства Игорь Моргулов заявил, что работа над соглашением ведется постоянно.

"Переговорный процесс мы ведем с японцами на постоянной основе, он не прекращается. Поэтому, конечно, будем продолжать его, в том числе на основе прозвучавшего из уст президента предложения", — заявил Моргулов.

По его словам, предложение Путина позволит создать атмосферу, необходимую для решения сложных проблем в отношениях: "В этом логика". Он также отметил, что диалог по мирному договору будет идти в существующем режиме — без необходимости создания нового формата по решению проблемы.

"Нет, у нас есть устоявшийся канал диалога, и мы продолжим его на уровне заместителей министров иностранных дел", — сказал Моргулов РИА Новости, отвечая на вопрос, нужно ли создавать новый формат.

В то же время он отметил, что переговоры по судьбе договора о мире могут пройти уже в текущем году — это зависит от готовности японской стороны.

В свою очередь, министерство иностранных дел Японии воздержалось от комментариев относительно высказываний Путина.

"В правительстве Японии нет изменений относительно того, чтобы на базе основного направления (позиции Японии — ред.) упорно продолжать переговоры о заключении мирного договора после решения проблемы принадлежности четырех северных островов (так в Японии называют четыре острова южных Курил Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан — ред.)", — сказал представитель МИД.

Проблема заключения мирного договора

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.