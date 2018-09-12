Путин не общался с "подозреваемыми" по делу Скрипалей, заявил Песков

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не общался с "подозреваемыми" по "делу Скрипалей", о которых он рассказал во время выступления на Восточном экономическом форуме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин заявил, что власти РФ знают личности "подозреваемых" по "делу Скрипалей", о которых заявил Лондон. Глава государства попросил их объявиться и поговорить со СМИ.

"Нет, президент с ними не общается", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, общался ли Путин с "подозреваемыми".

Он напомнил, что глава государства выразил надежду, что в какой-то обозримой перспективе эти люди объявятся. "Давайте дождемся этого момента", — добавил Песков.

"Я не могу сказать вам больше деталей чем то, что было озвучено президентом", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, сами ли вышли на связь подозреваемые по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.