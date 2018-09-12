СБУ заподозрила бывшего заммэра Севастополя в госизмене

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины заподозрила экс-заместителя мэра Севастополя Олега Кизименко в государственной измене, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Ранее во вторник генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали Кизименко в Донецкой области.

"Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия", — говорится в сообщении. По данным спецслужбы, Кизименко после воссоединения Крыма с Россией помогал крымским властям.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".