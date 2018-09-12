АНКАРА, 12 сен – РИА Новости, Алёна Палажченко. Прокуратура Стамбула проводит расследование по отношению к известному певцу Мабелю Матизу по подозрению в его причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) из-за клипа с однодолларовыми купюрами, сообщает телеканал Haberturk.
В своем последнем клипе Матиз вытаскивает из кармана пачку однодолларовых купюр и разбрасывает их вокруг. Один из бдительных зрителей сообщил в правоохранительные органы о подозрительных, по его мнению, действиях певца, свидетельствующих о пропаганде деятельности FETO. После этого заявления прокуратура начала проверку.
Вызванный в прокуратуру Матиз заявил, что он не собирался с помощью клипа пропагандировать организацию Гюлена, и вообще не имел отношения к разработке сценария и монтажу клипа, так как этим занимались другие люди. Расследование продолжается.