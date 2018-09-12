Силовики обстреляли окрестности 12 населенных пунктов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Украинские силовики в течение минувших суток вели огонь по всей линии соприкосновения в Донбассе, обстреляв окрестности 12-ти населенных пунктов на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в среду руководитель пресс-службы оперативного командования Даниил Безсонов.

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие. Ранее в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило о 23 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"За прошедшие сутки украинские силовики обстреляли районы 12-ти населенных пунктов республики. Огонь велся по всей линии соприкосновения", — заявил Безсонов журналистам.