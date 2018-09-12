Норвежский рыбак обнаружил в море вещи пропавшего соратника Ассанжа

МУРМАНСК, 12 сен – РИА Новости. Норвежский рыбак обнаружил вещи, принадлежащие пропавшему три недели назад соратнику основателя WikiLeaks Арьену Кампхёйсу, в море на юге королевства, сообщает издание VG.
"В интересах следствия мы не можем сообщить детали и назвать, какие именно вещи обнаружены", — приводит издание слова инспектора полиции Бьярте Валлы. В сообщении для прессы полиция сообщила, что, по их мнению, 20 августа голландец сел на поезд из Буде (на севере Норвегии – ред.) до Рогнана около 16.05 и добрался до Рогнана в 17.29.
"Полиция продолжает расследование в этом районе и исследует все обстоятельства, связанные с найденными вещами. Сейчас сложно говорить о том, в какой степени находки позволят установить тот факт, где находился пропавший", — добавили в полиции и отметили, что поиски продолжатся на суше и на море.
Житель Нидерландов Арьен Кампхёйс является экспертом по кибербезопасности и выступал в качестве консультанта для WikiLeaks, а также работал с агентством Рейтер.
Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления. Поначалу целью WikiLeaks было названо разоблачение коррупции в странах Средней Азии, Китае и России, однако большое внимание уделялось и разоблачению деятельности правительств и корпораций на Западе. Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.