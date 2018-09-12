Россияне не обращались в генконсульство после землетрясения в Анталье

АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Российские граждане не обращались в генконсульство РФ в связи с землетрясением в турецкой Анталье, по данным местных властей, жертв и разрушений нет, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова в среду.

Ранее в среду о землетрясении магнитудой в 5,2 балла с эпицентром в районе города Кумлуджа сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). По его данным, подземные точки произошли в 9.21 (совпадает с мск). Глава управления культуры и туризма Антальи Ибрагим Аджар сообщил РИА Новости, что землетрясение не затронуло курортные зоны и не ощущалось в центре провинции.

"По информации местных властей, жертв и разрушений нет. Обращений от находящихся в регионе российских граждан в генконсульство РФ в Анталье не поступало", — сказала собеседница агентства.