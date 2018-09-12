Европарламент одобрил резолюцию о дисциплинарных мерах к Венгрии

БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Европарламент одобрил в среду резолюцию с призывом применить дисциплинарные меры к Венгрии из-за нарушения страной европейских норм и принципов верховенства права.

За документ проголосовали 448 депутатов, 197 высказались против, 48 воздержались.

ЕП впервые прибегает к процедуре обсуждения документа, в котором поставлен вопрос о необходимости задействовать в отношении Венгрии положения статьи 7 договора ЕС. Подобная же процедура, которая теоретически может привести к лишению Будапешта права голоса в Совете ЕС, была запущена Еврокомиссией в 2017 году в отношении Польши.

Ранее комитет по гражданским свободам и правосудию ЕП внес на рассмотрение доклад и резолюцию депутата Джудит Саргентини с предложением Совету определить, в соответствии со статьей 7 договора о Европейском союзе, наличие "явного риска серьезного нарушения Венгрией ценностей, на которых основан Союз", а также определить рекомендации властям для исправления ситуации в трехмесячный срок.

Европарламенту предлагалось дать оценку функционированию конституционной и избирательной систем, независимости судебной власти и других учреждений, прав судей, состоянию дел в сфере борьбы с коррупцией, свободы выражения мнений и вероисповедания, соблюдения права меньшинств и мигрантов, просителей убежища и беженцев, а также экономических и социальных прав.