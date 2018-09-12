СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Киевские власти, наращивая военную группировку в Азовском море, взяли окончательный курс на политику преданности США и создания точек напряжения у границ России, заявил заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины распорядился усилить военное присутствие в Азовском море и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием. В свою очередь, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко заявил об увеличении армейской группировки в Приазовье. При этом, по словам заместителя министра инфраструктуры страны Юрия Лавренюка, в Азовское море дополнительно переброшены два бронекатера.

"Украина не в состоянии создать крупную военную группировку в Азовском море. У них на это нет возможностей, но играть мускулами, демонстрировать готовность — это для них важно. Нынешняя власть Украины, во главе с президентом страны (Петром Порошенко), встроилась окончательно в фарватер политики преданности Вашингтону. Все расчеты делаются у них на поддержку Белого Дома. Отсюда и желание нарастить военное присутствие в Азовском море и создать точки напряжения у границ России", — сказал РИА Новости Форманчук.

По его мнению, главная задача киевских властей — сформировать предпосылки вооруженного столкновения с Россией.

Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда якобы простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море. Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.

Ранее командование украинских ВМС признало, что Украина не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях, однако отметило, что стране "необходим небольшой, но эффективный флот". Примерами такого флота являются ВМС Норвегии, Швеции и Израиля, считают украинские военные. В пресс-центре командования ВМС Украины сообщили, что Киев разрабатывает при участии иностранных специалистов стратегию развития украинского флота до 2035 года.