МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости восстановить дружеские отношения с Нидерландами, за это выступают и обычные граждане, и политики, вплоть до руководителей государства.

"В России очень дорожат историей наших отношений с Нидерландами, и было бы крайне неразумно бросить в топку нынешней политической конъюнктуры весь тот багаж дружбы, добрососедства и сотрудничества, который был наработан всеми предыдущими поколениями", — заявила Матвиенко по итогам встречи с председателем Первой палаты Генеральных штатов Нидерландов Анки Брукерс-Кнол.

По словам спикера Совфеда, "в России — от простых граждан до политиков, до руководителей государства — у нас абсолютный консенсус и стремление восстановить, наладить и развивать российско-нидерландские отношения в самых разных сферах".

Матвиенко отметила, что обсудила с коллегой "острые вопросы", не уточнив конкретные темы, лишь добавив, что "это был дружеский диалог".

"Развитие наших отношений, безусловно, в интересах наших граждан, нашего бизнеса, наших деловых людей, которые, несмотря ни на какие политические штормы, продолжают сотрудничать", — сказала Матвиенко.

В свою очередь Брукерс-Кнол заявила, что "особенно сейчас, когда в силу некоторых событий дистанция между РФ и Королевством Нидерландов увеличивается и когда на наши отношения оказывается давление, мы должны обязательно продолжать диалог между парламентами".

"Это не всегда легко, есть темы, которые являются очень чувствительными, есть темы, по которым мы не согласны друг с другом и, возможно, никогда не согласимся, но именно в такие моменты важно, чтобы мы открыто и прямо продолжали общение", — заявила нидерландский политик.