Глава самопровозглашенного Косово наградил посла США "за неудержимость"

БЕЛГРАД, 12 сен – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи вручил завершающему мандат американскому послу Грегу Делави в Приштине "Медаль независимости" и отметил, что того "невозможно было остановить".

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай еще в конце августа торжественно вручил Делави прощальную награду за "вклад в развитие Косово".

Тачи в среду поблагодарил американского дипломата "за службу, критику и постоянные советы".

"Делави завершает дипломатическую службу в Косово. Неудержимый в эти три года, он заботился и помогал в каждом процессе, через который проходило наше (самопровозглашенное – ред.) государство", — написал Тачи в Facebook.

It was distinct pleasure to honor @USAmbKosovo Delawie with Presidential Medal of Independence. He has been unstoppable in the quest to strengthen & diversify our bonds as peoples and governments. His honesty, work ethic, dedication to all strata of society have hellped #Kosovo. pic.twitter.com/HbJF60Cpjj — Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) 12 сентября 2018 г.

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Он добавил, что "Косово ценит поддержку посла США".

Ни один важный вопрос для самопровозглашенного Косово, начиная от парламентских выборов, разграничения с Черногорией, диалога Белграда и Приштины в Брюсселе до внутриполитических конфликтов и борьбы с криминалом и коррупцией не обходился без внимания и советов посла США. В июне Делави с сожалением констатировал, что коррупция в Косово, в том числе в судебной системе, "глубоко укоренилась и вызывает беспокойство", а в августе выразил сожаление о "печальном дне для верховенства закона в Косово" после отставки специального прокурора из-за угроз неизвестных.

Делави, как ожидается, вскоре сменит на посту другой американский дипломат — Филип Коснет, который в последнее время служил в Анкаре. Тот перед переводом в Турцию в 2016 году возглавлял канцелярию Госдепартамента по вопросам Южной Европы и отвечал за отношения США с Турцией, Грецией и Кипром, а до того был заместителем посланника в Узбекистане и Исландии.

Западные чиновники и политические деятели ранее уже неоднократно получали разные награды за заслуги перед косовско-албанскими властями. Президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи в мае наградил экс-командующего силами НАТО в Европе американского генерала в отставке Уэсли Кларка юбилейной медалью к "10-летию независимости Косово". В январе 2017 года Тачи вручил президентскую медаль за заслуги бывшему верховному представителю Евросоюза по иностранным делам Кэтрин Эштон. В 2009 году в центре Приштины был установлен памятник экс-президенту США Биллу Клинтону, а его жена Хиллари удостоилась памятника в Албании в 2016 году.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.