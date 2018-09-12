Путин предложил Токио мир. Почему японцы отказались

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин согласился изменить подход к переговорам по мирному договору с Японией и сделал встречное предложение премьеру Синдзо Абэ — подписать документ до конца года "без всяких предварительных условий". И только потом, "как друзья", решить вопрос о Курилах. Немного поразмыслив, японцы отказались от такого варианта.

Что нового предложил Путин

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который провел накануне уже 22-ю встречу с Путиным, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, вновь призывал "идти вперед" и заключить мирный договор, "если не сейчас, то когда же".

"Владимир, давайте еще раз здесь подтвердим наши намерения перед такой большой аудиторией в качестве свидетелей", — предложил со свойственной ему артистичностью Абэ. И напомнил об ответственности перед будущими поколениями: "Если этого не сделаем мы, то кто, кроме нас?"

"Мы с президентом Путиным договорились, что необходимо менять наши подходы (к этой проблеме. — Прим. ред.), — подчеркнул он и снова обратился к залу: — Дамы и господа! Пожалуйста, поддержите наши шаги в направлении заключения мирного договора. Я прошу у всех вас бурных аплодисментов".

Путин ответил неожиданно. "Такая простая мысль пришла мне в голову прямо сейчас, — сказал он. — Давайте заключим мирный договор, но не сейчас, а до конца года. Без всяких предварительных условий". И продолжил: "А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы". Позже добавил: "Разумеется, мне кажется, это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении семидесяти лет".

"Северные территории" Японии или наш Дальний Восток

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года, и называет их "северными территориями". Москва свой суверенитет над островами не ставит под сомнение.

Вся Курильская гряда, насчитывающая 56 островов, после Второй мировой войны вошла в состав Сахалинской области. К 1945 году на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп проживало 17 тысяч японцев, а гарнизон насчитывал 80 тысяч военных. Всех японцев депортировали на Хоккайдо.

В российский период максимальная численность населения на Курилах достигала 30 тысяч жителей (в 1980-х годах). Потом острова пришли в упадок. Сейчас действует федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов", предусматривающая строительство более сотни тысяч метров жилья, а также детских садов, школ и заводов. Но перспектива обозначена далекая — 2025 год.

Почему до сих пор нет мирного договора

Он так и не был заключен между СССР и Японией после Второй мировой войны. Но в октябре 1956 года в Москве подписали советско-японскую декларацию: два государства условились восстановить дипломатические и консульские отношения, зафиксировали отказ от взаимных претензий, возникших в результате войны. После подписания мирного договора, что было отмечено в декларации, острова Шикотан и Хабомаи должны быть переданы Японии.

В годы холодной войны Никита Хрущев хотел, чтобы Япония приняла статус нейтрального государства, и готов был за это передать Токио эти два острова. Но японская сторона под давлением США отказалась от подписания мирного договора.

В 1960 году Япония разрешила американцам пользоваться военными базами на своей территории, размещать там сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы. Москва заявила, что это направлено против СССР и КНР, и в связи с этим советское правительство отказалось рассматривать вопрос о передаче островов Японии, поскольку это приведет к расширению территории, используемой американскими войсками.

Значит, мы находимся в состоянии войны?

Несмотря на отсутствие мира, зафиксированного на бумаге, Москва и Токио не находятся в состоянии войны. "Все проблемы мирного урегулирования были решены более 60 лет назад подписанием совместной декларации, в которой первым пунктом указывалось, что состояние войны между двумя странами прекращается, — подчеркивает доктор исторических наук, профессор Восточного университета Анатолий Кошкин. — Поэтому те, кто заявляет, что между нашими странами якобы сохраняется формальное состояние войны, ошибаются".

Эксперт убежден, что Япония не согласится на предложение Путина без предварительных условий. Такие попытки были, и не один раз, еще в советские времена, напоминает Кошкин. В 1970-е годы даже опубликовали текст соглашения, отвергнутый японской стороной.

"Мы привыкли оценивать политику Японии по дружественным заявлениям Абэ. Но в японском политическом классе много убежденных противников России, — подчеркивает эксперт. — И Абэ никто не позволит подписывать договор без пункта о возвращении Курил. Он просто не может пойти на это, для него это был бы самоубийственный шаг".

При чем тут отец Абэ

На протяжении всей своей политической карьеры Синдзо Абэ стремился улучшить взаимоотношения с Россией. Его отец Синтаро был важным политическим деятелем и делал все возможное, чтобы заключить мирное соглашение с СССР, однако у Синтаро это не получилось. Синдзо решил завершить дело, начатое отцом.

Он попытался урегулировать самые острые внешнеполитические территориальные споры с Китаем, Южной Кореей и Россией, и именно выстраивание тесных отношений с Москвой стало едва ли не главным направлением. Абэ понимает, что нынешний премьерский срок может стать для него последним — ни один из его предшественников за последние десять лет не проработал и полутора лет на своем посту, а Синздо возглавляет страну уже шесть лет.

Он постоянно говорит о том, что России и Японии необходимо доверие, только так можно разорвать цепочку взаимных претензий и обвинений.

Абэ часто приезжает в Россию, принимает участие в Петербургском и Восточном экономическом форумах. Он пригласил Путина в Японии. И не просто в столицу, а в свой родной город Нагато. "Хочу, чтобы вы насладились прекрасной природой, а также прекрасной японской кухней, и, может быть, вечером вы сможете наслаждаться горячим источником, вся усталость уйдет", — обращался он к Путину. И на следующий день повел российского гостя на соревнование по дзюдо в знаменитый центр восточных единоборств "Кодокан".

Какие "подарки" предлагают японцы?

Японский премьер старался сблизиться с Москвой не только на личном уровне — он придерживался весьма прагматичного подхода к проблеме. Во-первых, назначил в правительстве специального уполномоченного по развитию экономических связей с Россией — им стал министр экономики Хиросигэ Сэко. Во-вторых, в мае 2016-го предложил План экономического сотрудничества в восьми областях. Москва в ответ подготовила список из 49 проектов.

В Токио подчеркивают, что многие планы обретают конкретные очертания. Например, фармацевтическая компания "Такэда" планирует запустить на заводе в Ярославле производство лекарства от множественной миеломы NINLARO. Реализуется пилотный проект эксплуатации Транссиба совместно с РЖД. На ВЭФ объявили, что в работе находятся 150 проектов. Абэ и Путин присутствовали на пуске заводов автомобильных двигателей во Владивостоке. Однако сотрудничество существенно тормозит российская бюрократия.

Возможно ли работать на Курилах вместе

Стороны начали обсуждать перспективы совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах еще несколько лет назад. С тех пор острова несколько раз посещали десятки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии. Совместные проекты наметили в тепличном хозяйстве, туризме, ветроэнергетике и переработке мусора. Однако ничего существенного пока не удалось воплотить.

"Японское правительство не разрешает своим фирмам работать на Курильских островах по российскому законодательству. Японцы требуют экстерриториальности, что грубо противоречит и конституции России, и всей российской законодательной базе. Они хотят работать на этих территориях, не признавая их российскими. А как выйти из этой коллизии — неясно", — говорит Анатолий Кошкин.

Признав экстерриториальность японцев, Россия подвергнет сомнению свой суверенитет над островами. И наоборот: признание наших законов японцами означает косвенное признание российского суверенитета. "Проблема, и я утверждаю это, не в экономике, — подчеркивает Кошкин. — Эти проекты, которые касаются Курильских островов, — не бизнес, а в чистом виде политика. Это стремление Японии запустить на эти территории троянского коня, чтобы присутствие японцев улучшало жизнь местного населения и те однажды высказались за переход под суверенитет Токио".

Что ответили Путину

Бывший посол России в Японии Александр Панов также склонен считать, что Абэ не ответит на предложение Путин в ближайшее время. Двадцатого сентября в Японии пройдут парламентские выборы. Если какое-то решение о договоре и будет принято, то только после них. "Все зависит от того, как этот договор преподнесут населению японские власти. Конечно, есть риск, это может нанести удар по авторитету Абэ", — считает Панов.

"Этот новый подход, объявленный президентом России, не совсем новый. Двадцать лет назад мы уже предлагали японцам такую схему: заключить два мирных договора, — напоминает Панов. — Фактически первый мирный договор назывался бы "Договор о мире, добрососедстве и сотрудничестве", а второй — "Договор о мире и границах". То есть из-за того, что не получается сразу заключить договор о границах, предлагается разбить эту тему. Смысл фактически такой же, как в отношениях с китайцами: когда мы выводим отношения на новый уровень, общественность принимает компромиссную формулу как отвечающую интересам каждой из сторон, вот тогда можно и решать вопросы территориального размежевания. Пока этого нет, нужно заключить договор, который бы создавал базу для развития таких отношений".

По словам бывшего посла в Японии, у Москвы и Токио уже есть текст договора о мире, добрососедстве и сотрудничестве, но он пока даже не имеет конкретного названия. Этот документ согласован с японцами, за исключением статьи о территориях. И если Токио согласится, то договор можно подписывать хоть завтра.