ЕРЕВАН, 12 сен – РИА Новости. Армения обсуждает с Россией возможность получения нового военного кредита в 100 миллионов долларов, заявил в среду журналистам министр обороны республики Давид Тоноян.

"Заключение нового военного кредита — это процесс, который будет осуществлен. В данный момент речь идет о 100 миллионах (долларов)", — сказал Тоноян.

Он отметил, что пока не имеет права говорить о видах вооружений, которые планируется приобрести. "В свое время вам будет предоставлена информация. Сотрудничество с РФ достаточно успешно развивается", — добавил Тоноян.

В июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства. В соответствии с межправительственным соглашением, подписанным 24 октября 2017 года, РФ предоставила армянской стороне государственный экспортный кредит в 100 миллионов долларов для финансирования поставок продукции военного назначения.