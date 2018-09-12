Скотланд-Ярд не стал комментировать заявление Путина по делу Скрипалей

ЛОНДОН, 12 сен — РИА Новости, Мария Табак. Столичная полиция Лондона отказалась прокомментировать РИА Новости заявление президента РФ Владимира Путина о том, что российская сторона нашла двух "подозреваемых" Лондоном по делу Скрипалей и попросила их объявиться и поговорить со СМИ.

Путин также в среду на ВЭФ заявил, что речь идет о гражданских лицах, и что "ничего там особенно криминального нет".

"Мы не будем это комментировать", — заявил представитель Скотланд-Ярда.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.