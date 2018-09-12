Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Встреча со СМИ людей, которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей, станет доказательством непричастности России к этому делу, заявил журналистам постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона нашла двух подозреваемых Лондоном по "делу Скрипалей", и попросила их объявиться и поговорить со СМИ.

"Я думаю, это будет очень полезно, когда эти люди, которых мы нашли, встретятся с прессой. Они все расскажут, расставят все на свои места. Это будет лишним доказательством надуманности всех обвинений, которые выдвигает против нас Великобритания", — сказал Шульгин в эфире телеканала Ruptly.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.