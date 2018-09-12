В Токио не стали комментировать призыв Путина заключить мирный договор

ТОКИО, 12 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии воздерживается от комментариев относительно публичных высказываний российского президента Владимира Путина заключить мирный договор до конца этого года, но позиция Японии по мирному договору остается прежней, об этом корреспонденту РИА Новости сообщили в МИД Японии.

"Японское правительство знает об упомянутом вами выступлении Путина. Мы воздерживаемся от комментариев публичных высказываний президента Путина. Но в правительстве Японии нет изменений относительно того, чтобы на базе основного направления (позиции Японии – ред.) упорно продолжать переговоры о заключении мирного договора после решения проблемы принадлежности четырех северных островов (как в Японии называют четыре острова южных Курил Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан – ред.)", — сказал представитель МИД.

Путин на пленарном заседании ВЭФ предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий. Он предложил прописать в тексте документа желание Москвы и Токио урегулировать споры по территориальному вопросу.