Нацистские лозунги на улицах в ФРГ не могут быть оправданы, заявила Меркель

БЕРЛИН, 12 сен – РИА Новости. Насилие и использование нацистских лозунгов в ходе уличных акций протеста в Германии не могут быть ничем обоснованы, и споры о терминологии, имела ли место "охота на ведьм" в саксонском городе Хемниц, не помогут, заявила, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Нет извинения и обоснований для ненависти, насилия, нацистских лозунгов", — сказала канцлер, добавив, что "при всем моем понимании причин возмущений демонстрации, пропагандирующие презрительное отношение к людям, не должны иметь место", и "споры о том, называть ли это ненавистью или охотой на ведьм, не оказывают помощи".

По словам Меркель, "мы решительно будем противостоять этому при помощи нашего Основного закона, первая статья которого защищает честь и достоинство человека". Канцлер подчеркнула, что правительство ФРГ "не допустит ограничений отдельных групп в нашем обществе, евреи и мусульмане, как и христиане, и атеисты принадлежат нашему обществу, нашим школам, нашим партиям".

Она призвала также к раскрытию резонансных преступлений, которые вызвали возмущения. "Преступники должны предстать перед судом и понести наказания по всей строгости закона, как это предусматривает наше правовое государство", — сказала Меркель.

Утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. После этих событий город охватили беспорядки.

Первого сентября в Хемнице под эгидой различных партий и движений на демонстрации вышли около 9,5 тысячи человек. Было зафиксировано по меньшей мере 25 противоправных действий, в частности, речь идет о телесных повреждениях, ущербе имуществу, сопротивлению сотрудникам полиции и использовании символов запрещенных организаций. Большинство нарушений было зафиксировано в центре города. По итогам демонстраций были задержаны около 300 человек.

В начале недели официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт осудил "охоту на ведьм" в Хемнице. Канцлер ФРГ Ангела Меркель несколько раз заявила о "недопустимости замалчивать преследования невинных людей" на улицах Хемница в ходе праворадикальных акций. Между тем премьер-министр Саксонии Михаэль Кретчмер, выступая в среду с правительственным заявлением в саксонском ландтаге, заявил, что преследования иностранцев не имели места.