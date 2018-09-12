МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Детская писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой возмутилась решением министра образования Лилии Гриневич вернуть в школы "пропагандистские" учебники по русскому языку.
"Шок. Что. Это. Такое. Гриневич вернула в школы учебник с двуглавым орлом и российским триколором. Два года назад, со скандалом, нам удалось этот учебник снять. Сейчас эти учебники снова в школах", — возмутилась она.
Судя по всему, больше всего ее разозлили отдельные статьи о гербе и гимне Российской Федерации, где в частности говорится о двуглавом орле — "птице гордой и хищной", с которой "воевать опасно".
"Что?! Школы с украинским языком обучения, первые классы, учат мокшанский язык?! Двуглавого орла и триколор? Наши маленькие украинские дети?! Открыла сайт МОН и пережила настоящий шок. Я этот учебник два года назад изъяла! Затряслись руки", — возмутилась Ницой.
Она уточнила, что не ограничится подачей жалоб в СБУ и ГПУ и попросила народных депутатов Украины немедленно инициировать снятие Гриневич с должности.
По мнению Ницой, русскоязычные соотечественники уязвимы для "российской пропаганды": если человек говорит на русском языке, то "вирус захватывает его мозг", "человек начинает смотреть на мир глазами россиянина". Украинский язык же является "прививкой от вируса", поясняла писательница.