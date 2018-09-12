МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Детская писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой возмутилась решением министра образования Лилии Гриневич вернуть в школы "пропагандистские" учебники по русскому языку.

"Шок. Что. Это. Такое. Гриневич вернула в школы учебник с двуглавым орлом и российским триколором. Два года назад, со скандалом, нам удалось этот учебник снять. Сейчас эти учебники снова в школах", — возмутилась она.

Судя по всему, больше всего ее разозлили отдельные статьи о гербе и гимне Российской Федерации, где в частности говорится о двуглавом орле — "птице гордой и хищной", с которой "воевать опасно".

Писательница пояснила, что активистка Марина Зеленюк нашла на сайте министерства образования и науки рекомендацию использовать этот учебник на уроках русского языка в 1-3 классах для школ с украинским языком обучения.

"Что?! Школы с украинским языком обучения, первые классы, учат мокшанский язык?! Двуглавого орла и триколор? Наши маленькие украинские дети?! Открыла сайт МОН и пережила настоящий шок. Я этот учебник два года назад изъяла! Затряслись руки", — возмутилась Ницой.

Она уточнила, что не ограничится подачей жалоб в СБУ и ГПУ и попросила народных депутатов Украины немедленно инициировать снятие Гриневич с должности.

Лариса Ницой известна широкой публике своей борьбой за украинский язык. Ее регулярно возмущают русскоговорящие продавцы в магазинах, проводники в поездах и даже сотрудники СБУ. Помимо этого, недовольство писательницы вызвали венгры, живущие в Закарпатье и требующие прав изучать родной язык не только в средней, но и старшей школе.

По мнению Ницой, русскоязычные соотечественники уязвимы для "российской пропаганды": если человек говорит на русском языке, то "вирус захватывает его мозг", "человек начинает смотреть на мир глазами россиянина". Украинский язык же является "прививкой от вируса", поясняла писательница.