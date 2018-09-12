На Украине горняки десятый день протестуют из-за долгов по зарплате

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Горняки одной из шахт Волынской области 10 день продолжают акцию протеста из-за долгов по заработной плате, они пикетируют здание госпредприятия "Волыньуголь", сообщил в среду глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Горняки шахты "№9 Нововолынская" в Волынской области 3 сентября отказались спускаться в шахту из-за долгов по зарплате.

"Десятые сутки продолжается протест горняков шахты "№9 Нововолынская". Сейчас они пикетируют здание госпредприятие "Волыньуголь", подвезли бочки и шины", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон, предусматривающий выделение государственным шахтам дополнительно 1,4 миллиарда гривен (около 50 миллионов долларов) дотаций для погашения задолженности по зарплатам шахтерам.