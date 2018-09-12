Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Организаторы инцидента с отравлением в Солсбери пытались повлиять на выборы президента РФ, прошедшие в марте этого года, считает постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.

"Явно был расчет на то, чтобы оказать воздействие на президентские выборы в России весной этого года", — сказал он в эфире телеканала Ruptly.

По его словам, британская сторона, в свою очередь, утверждает, что покушение на Скрипалей было выгодно России, так как якобы укладывается в ее госполитику по уничтожению предателей.

"Мы показали, что этот тезис насквозь лживый, ничего этого нет", — отметил Шульгин.

"Есть масса других нестыковок, пробелов, несоответствий, мы на все это обратили внимание, ставили этот вопрос перед британцами в свое время", — добавил он.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.