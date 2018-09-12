Юнкер призвал принимать отдельные решения ЕС квалифицированным большинством

БРЮССЕЛЬ, 12 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз должен квалифицированным большинством принимать отдельные решения в вопросах внешней политики, время для этого пришло, заявил в среду председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Сейчас решения Совета ЕС по вопросам внешней политики принимаются консенсусом: в случае отсутствия единогласного мнения стран-членов ЕС, решения могут быть заблокированы. Квалифицированное большинство определяется как не менее 55% членов ЕС, в которых сосредоточено не менее 65% населения государств сообщества.

"Мы подготовим предложения, чтобы в определенных, но не во всех областях внешней политики можно было принимать решения квалифицированным большинством", — сказал Юнкер, выступая перед Европарламентом в Страсбурге с программной речью о состоянии ЕС.

Мандат Юнкера на посту главы исполнительной коллегии ЕС истекает осенью 2019 года.

По словам главы Еврокомиссии, применяемый ныне в ЕС в вопросах санкционной политики принцип принятия решений на основе консенсуса больше не отвечает требования дня. "Неправильно, что одна страна-член (ЕС) может требовать "выкуп" за продление нашего эмбарго на поставки оружия Белоруссии, или когда санкции в отношении Венесуэлы откладываются на месяцы из-за того, что не удалось достичь единодушия", — сказал Юнкер.

Он заявил, что считает возможным принимать решения квалифицированным большинством в вопросах одобрения гражданских миссий ЕС за рубежом, в области прав человека и по ряду вопросов налоговой политики.

"Это возможно на основе действующих договоров, и я считаю, что пришло время воспользоваться этим "потерянным сокровищем" Лиссабонского договора", — сказал глава Еврокомиссии.

Между тем, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини ранее заявила, что не видит в целом необходимости в отказе от принципа единогласия при принятии Советом ЕС решений по вопросам внешней политики и обороны в пользу утверждения квалифицированным большинством. Она отметила, что по ее опыту проблемы с единогласием при принятии заключений не возникало. При этом она допустила, что в будущем такая проблема может появиться.

Глава самой влиятельной и представительной фракции Европарламента "Европейской народной партии" Манфред Вебер, который является претендентом на кресло главы исполнительной коллегии ЕС, ранее призвал канцлера председательствующей в Совете ЕС Австрии Себастьяна Курца инициировать отказ от принципа единогласия в пользу принятия решений квалифицированным большинством. По мнению Вебера, отказ от принципа единогласия при принятии решений в области внешней политики является единственной возможностью сделать Евросоюз полноценным игроком на международной арене.