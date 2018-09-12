Путин рассказал о перспективах облегчения визового режима в России

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что он за то, чтобы облегчить визовый режим в России, в том числе с Японией, но дипломаты против, так как такие вопросы решаются на основе взаимности.

"Я "за", но (глава МИД РФ Сергей) Лавров против, вот он сидит, а я вынужден прислушиваться к мнению специалистов. Как утверждают сотрудники МИДа, вопросы подобного рода решаются в основном на основе взаимности. Вот мы пока останемся при таком формате решения этих вопросов, но мы будем стремиться к снятию всех визовых барьеров", — сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ, отвечая на вопрос о визовом послаблении при въезде на территорию РФ, в том числе, для Японии.

"И (премьер-министр Японии) Синдзо (Абэ), конечно, если он вынужден каждый раз получать визу,- дадим ему сразу 5 или 10-летнюю визу", — добавил Путин.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.