Премьер Южной Кореи заявил, что хотел бы прибыть на ВЭФ поездом

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён заявил, что в следующий раз хотел бы прибыть на Восточный экономический форум во Владивосток не самолетом, а на поезде, то есть через территорию КНДР.

"В этот раз я прилетел на самолете, но в следующий раз я хочу приехать на поезде, и для это я прошу лидеров (региона) содействовать для реализации этой мечты", — заявил он, выступая на пленарном заседании ВЭФ.

В августе 2018 года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин предложил создать в Северо-Восточной Азии "железнодорожное сообщество" для налаживания железнодорожных перевозок через территорию КНДР с выходом на Транссиб и Европу. Помимо стран региона, Сеул надеется на присоединение к инициативе США.

В настоящее время односторонние санкции США мешают осуществлению транспортировки грузов из КНДР. На нынешнем форуме ряд южнокорейских участников высказывались за отмену этих санкций в интересах не только сотрудничества, но и денуклеаризации на Корейском полуострове.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.