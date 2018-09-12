Сеул не откажется от пути к миру с Пхеньяном, несмотря на трудности

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Сеул не откажется от пути к миру с Пхеньяном, несмотря ни на что, заявил премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён выступая на Восточном экономическом форуме.

"Юг и Север идут по пути, который еще никем не был пройден. Нам нужно больше смелости, мудрости и терпения. Какие бы трудности нас ни ожидали, мы не откажемся от пути к миру", — заявил Ли Нак Ён.

Он добавил, что для денуклеаризации Корейского полуострова необходимо содействие международного сообщества.

На прошлой неделе делегация во главе со спецпосланником президента Южной Кореи Чон Ый Ёном посетила Пхеньян. Стороны договорились провести следующий межкорейский саммит 18-20 сентября в столице КНДР. Спецпосланник также передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну послание от южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и от президента США Дональда Трампа. В свою очередь лидер КНДР попросил передать от него ответное послание Трампу.

Первая встреча корейских лидеров состоялась 27 апреля в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом. Менее чем через месяц прошли вторые переговоры между главами Южной Кореи и КНДР. Ожидается, что сентябрьский саммит будет посвящен вопросам реализации договоренностей декларации, подписанной в Пханмунджоме.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.