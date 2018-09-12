КНДР нужны международные гарантии с участием ядерных держав, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на ВЭФ заявил, что Северная Корея не должна верить на слово обещаниям безопасности, нужны международные гарантии с участием ядерных держав.

"Мне представляется контрпродуктивным, что от Северной Кореи требуют сделать все, а противоположная сторона не будет делать ничего. Северная Корея только должна поверить на слово, что ей будет хорошо от этого. Гарантии какие могут быть? Международные гарантии", — сказал Путин на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".

Он напомнил о существовании такого формата, как шестисторонние переговоры

"И международное сообщество может дать такие гарантии, в том числе и обеспеченные присутствием в этих договоренностях ядерных держав. И Россия является участниками этих переговоров", — добавил российский президент.