Путин прокомментировал возможность гарантий ненападения на КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя возможность предоставления гарантий ненападения на КНДР, заявил, что у Китая есть ядерный зонтик.

"У Китая есть ядерный зонтик, и достаточно Китай в этом смысле себя чувствует уверенно", — сказал Путин на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках ВЭФ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.