Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Украинские силовики 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 23 раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 10 мин, также вели огонь из вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов, стрелкового оружия.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 187 единиц. В результате обстрела сгорел один жилой дом. Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.