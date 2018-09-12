Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (116)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Украинские силовики 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие. Накануне командование ДНР сообщило о 21 нарушении перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 23 раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 10 мин, также вели огонь из вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов, стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 187 единиц. В результате обстрела сгорел один жилой дом. Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.