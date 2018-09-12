Россия обеспокоена продвижением американской ПРО в АТР

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Москву беспокоит продвижение американской ПРО в АТР, этот вопрос обсуждался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вопросы безопасности имеют большое значение. Мы их все обсуждаем, в том числе и с тех позиций, о которых вы сейчас сказали. Нас, естественно, не могут не беспокоить многие аспекты военного сотрудничества в регионе, в том числе продвижение американских систем противоракетной обороны. Всё это является предметом наших переговоров", — сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.

Правительство Японии 19 декабря 2017 года приняло решение о размещении на территории страны двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе. Подразумевается, что радиус их действия сможет покрыть всю территорию страны. Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года. Россия неоднократно выражала озабоченность в связи с этими планами.

Выступая в Совете Федерации, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что США нарушат договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Азиатско-тихоокеанском регионе, размещая комплексы наземного базирования в Японии. Пот его словам, Москва указывает Токио и Вашингтону, что подобными шагами они расширяют географию нарушений США в контексте ДРСМД.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.