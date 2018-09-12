Землетрясение в Анталье не затронуло популярные курорты

АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Землетрясение в турецкой провинции Анталья не затронуло курортные зоны и не ощущалось в центре провинции, сообщил РИА Новости глава управления культуры и туризма Антальи Ибрагим Аджар.

Ранее о землетрясении магнитудой в 5,2 балла с эпицентром в районе города Кумлуджа сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

"У нас в Анталье все совершенно спокойно, подземных толчков мы не ощущали. По информации из популярных курортов, там нет тоже никаких последствий. Район Кумлуджа, где был эпицентр, сельскохозяйственный, там нет туристических зон. Я только что разговаривал с мэром Кумлуджи. По его словам, никаких последствий в виде разрушений и тем более жертв землетрясение не вызвало и там", — сказал собеседник агентства.

В генконсульстве РФ в Анталье РИА Новости также подтвердили, что подземных толчков в самом городе не ощущалось.