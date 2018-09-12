СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Болгарская делегация, побывавшая в Крыму и уехавшая по Крымскому мосту, отметила его символизм и назвала "дорогой жизни".

Болгарская делегация находилась с визитом в Крыму в составе 10 человек. В делегацию вошли представители общественности, деловых кругов, науки, политологи и журналисты влиятельных изданий. Гости участвовали в международном фестивале болгарской культуры "Болгарские встречи".

"Для Крыма — это как дорога жизни. Символизм этого транспортного сооружения заключается в том, что нет нерешаемых проблем для России", — сказал РИА Новости представитель болгарской делегации, геополитический аналитик Валентин Вацев.

По его словам, мост через Керченский пролив имеет неоценимое значение для Крыма. "Несмотря на то, что мы проезжали по мосту поздней ночью, но даже так ощущалось величие", — отметил Вацев.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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