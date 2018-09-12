ТОКИО, 12 сен — РИА Новости, Ксения Нака. "Холодная война" для Азии не закончилась в конце прошлого века, как это произошло на Западе, она фактически продолжалась до сих пор, и, возможно, только встречи на нынешнем Восточном экономическом форуме смогут ее завершить, считает политолог, один из наиболее известных в Японии специалистов по России, профессор Университета Цукуба Ицуро Накамура.

Такое мнение он выразил в беседе с корреспондентом РИА Новости по итогам состоявшейся во Владивостоке встречи лидеров Японии и России Владимира Путина и Синдзо Абэ.

Накамура считает, что одним из ключевых моментов форума стали встречи лидеров России и Японии и Японии и Китая (председателя КНР Си Цзиньпина). Речь, по словам эксперта, идет о создании экономического и военного союза трех стран. "Второй важный момент — это то, что на этом форуме, возможно, закончится "холодная война" в Азии. В Азии "холодная война" так и не закончилась", — считает он.

Политолог имеет в виду непростые отношения Японии с Китаем, напряженность на Корейском полуострове, рост военной мощи Китая и ракетную и ядерную программу КНДР — все это вместе вызывает серьезное беспокойство в Японии.

"В Азии начинаются большие перемены. Они говорят о начале новой эпохи. Все идет к тому, что будут созданы новые военные отношения России и Японии. И с Китаем. Для Японии большим выигрышем станет то, что она (благодаря встрече Абэ с Си Цзиньпином – ред.) сможет улучшить отношения с Китаем. Неслучайно на форуме состоялась и встреча Абэ с Си Цзиньпином. Президент Путин становится мостом между Си Цзиньпином и Абэ. А в июне следующего года в Осаке состоится саммит "двадцатки". Абэ хочет, чтобы на нее приехали Путин и Си Цзиньпин. Ситуация в Азии меняется", — считает Накамура.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.