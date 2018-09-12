Путин предложил рассмотреть совместные проекты России, КНДР и Южной Кореи

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Нужно вернуться к рассмотрению трехсторонних проектов между РФ, КНДР и Южной Кореей, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Хотел бы вернуться к обсуждению трехсторонних проектов в инфраструктуре, энергетике, других областях при участии России, Республики Корея, Корейской Народно-Демократической Республики. Для продвижения таких инициатив необходима, прежде всего, нормализация вокруг Корейского полуострова", — сказал Путин.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.