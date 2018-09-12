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Лавров рассказал, как американцам навязали идею о "России-злодейке"

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (502)
(обновлено: 07:05 12.09.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время сессии Молодежное дипломатические сотрудничество со странами АТР: перспективы развития в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время сессии Молодежное дипломатические сотрудничество со странами АТР: перспективы развития в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. В общественное сознание американцев внедрили идею о "России-злодейке" с помощью версии российского следа в деле Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на форуме молодых дипломатов в рамках Восточного экономического форума.

Пол Манафорт. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Защита Манафорта обсуждает возможность сделки со следствием, сообщили СМИ

На первом процессе в Вирджинии Манафорта признали виновным по восьми пунктам в банковском и налоговом мошенничестве. На процессе в Вашингтоне его обвинил в работе иностранным агентом без необходимой регистрации при минюсте США — речь идет о тех годах, когда Манафорт консультировал экс-президента Украины Виктора Януковича и его Партию регионов. Бывшего советника Трампа также обвиняют на втором процессе в отмывании денег.

"Стали раскручивать дело Манафорта, которого обвиняли в том, что он чуть ли не главный был исполнитель злых намерений Кремля по недопущению победы Хиллари Клинтон. А в итоге после многомесячных расследований, слушаний его обвинили исключительно в том, что он был агентом украинского правительства и работал в интересах украинского правительства", — напомнил Лавров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время сессии Молодежное дипломатические сотрудничество со странами АТР: перспективы развития в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лавров: истеблишмент в США должен следовать стремлению наладить отношения
"Российского следа там вообще не нашли, но в общественное сознание уже внедрилась вот эта вот тема России как злодейки, которая всем руководит в США", — добавил министр.

"Политический сбой"

Говоря о сложившейся в США ситуации, Лавров отметил, что действующая выборная система, очевидно дала сбой. Он отметил, что проигравшая на выборах Демократическая партия отказывается принимать результаты и "всеми силами" пытается найти виновного, но "только не внутри США".

"Система двухступенчатая, которую США применяют на выборах, она же не очень демократична. Клинтон, если брать голоса избирателей, получила намного больше, чем Дональд Трамп, но выборщики проголосовали иначе", — пояснил Лавров. Он напомнил, что в свое время обсуждал несправедливость такой системы с Кондолизой Райс. "Она мне сказала: да, это несовершенная система, но вы к нам не лезьте, это наша проблема, мы с ней знаем, как разбираться, это наше дело. Получается, что теперь это уже не американское дело", — отметил министр.

Дамаск. Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Москва удовлетворена тем, что у США и России есть канал общения по Сирии
"Господина (кандидата от демократов Берни) Сандерса не пропустили путем нарушения законов США — об этом никто не говорит", — добавил Лавров.

"Отравленные" отношения

В данный момент российско-американские отношения "отравлены", сказал также Лавров. "Я не думаю, что можно рассчитывать на долгосрочный успех в такой политике", — подчеркнул он.

Глава МИД выразил надежду на то, что в США возобладает понимание необходимости вместе бороться с такими угрозами, как терроризм, "а не пытаться в той или иной ситуации, как сейчас в Сирии, например, играть друг против друга, использовать угрозы экстремизма для достижения каких-то сиюминутных целей".

Лавров добавил, что США годами не встречали серьезного сопротивления, "заказывая музыку" в международных делах". "И сейчас вроде бы эта монополия объективно исчезает, потому что нельзя не считаться с целым рядом крупных государств", — сказал он, пояснив, что в настоящее время формируется другой миропорядок.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с Москвой, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

IV Восточный экономический форум
IV Восточный экономический форум

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