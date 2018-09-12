Отношения России и США сейчас "отравлены", заявил Лавров

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Российско-американские отношения в данный момент "отравлены", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках форума молодых дипломатов на полях ВЭФ.

По его словам, российско-американские отношения "наиболее отравлены в это время".

Как указал министр, в отношениях с партнерами уже стало постоянной мантрой США, "когда чуть что не так", сразу объявлять меры принудительного воздействия.

"Я не думаю, что можно рассчитывать на долгосрочный успех в такой политике", — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ выразил надежду на то, что в США возобладает понимание необходимости вместе бороться с такими угрозами, как терроризм, "а не пытаться в той или иной ситуации, как сейчас в Сирии, например, играть друг против друга, использовать угрозы экстремизма для достижения каких-то сиюминутных целей".

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.