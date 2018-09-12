Лавров заявил, что внутриполитическая система в США дала сбой

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Нынешняя политическая ситуация в США обусловлена действующей выборной системой, которая, судя по последним дискуссиям, в том числе о внешнем вмешательстве, дала сбой, заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров.

"К сожалению, двухпартийная система, которая в США существует, дала, видимо, сбой, как говорят многие демократы и многие республиканцы", — сказал лавров, выступая на форуме молодых дипломатов в рамках ВЭФ-2018.

Он отметил, что проигравшая на выборах сторона отказывается принимать результаты и "всеми силами" пытается найти виновного, но "только не внутри США".

"Система двухступенчатая, которую США применяют на выборах, она же не очень демократична. Клинтон, если брать голоса избирателей, получила намного больше, чем Дональд Трамп, но выборщики проголосовали иначе", — пояснил Лавров.

Он напомнил, что в свое время обсуждал несправедливость такой системы с Кондолизой Райс. "Она мне сказала: да, это несовершенная система, но вы к нам не лезьте, это наша проблема, мы с ней знаем, как разбираться, это наше дело. Получается, что теперь это уже не американское дело", — отметил министр.

"Господина (кандидата от демократов Берни) Сандерса не пропустили путем нарушения законов США — об этом никто не говорит", — добавил Лавров.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Российские власти отрицают обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.