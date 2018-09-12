ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Россия готовит встречу по Афганистану, надеется провести ее до конца года, заявил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Мы продолжаем готовить эту встречу. Она не отменена, она перенесена. Мы сейчас взаимодействуем с сопредседателем московской встречи, правительством Афганистана в подборе новых дат проведения этого заседания. Мы очень надеемся, что оно состоится до конца текущего года", — сказал Моргулов на Восточном экономическом форуме.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.