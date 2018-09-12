Москва поставит в Совбезе ООН вопрос об ослаблении санкций против КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Москва будет ставить в СБ ООН вопрос об ослаблении санкций против КНДР, Совбез "вправе и должен" это сделать, заявил в среду замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в рамках ВЭФ.

"По мере принятия КНДР шагов по денуклиаризации мы полагаем, что СБ ООН вправе и должен рассмотреть вопрос об адекватном ослаблении санкционного режима в отношении КНДР. Мы будем такой вопрос ставить — при понимании, еще раз говорю, что и КНДР будет предпринимать упомянутые необходимые шаги", — сказал Моргулов, отвечая на вопрос РИА Новости, как в Москве оценивают призыв северокорейского лидера Ким Чены Ына содействовать ослаблению санкций в отношении Пхеньяна.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.