Лавров: США годами заказывали музыку в мире, но эта монополия исчезает

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. США годами не встречали серьезного сопротивления, "заказывая музыку" в международных делах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках диалога молодых дипломатов на полях ВЭФ.
"Объективно можно понять страну, которая несколько веков заказывала музыку в международных делах и не встречала серьезного сопротивления и сейчас вроде бы эта монополия объективно исчезает, потому что нельзя не считаться с целым рядом крупных государств", — сказал Лавров.
По его словам, формируется другой миропорядок, по сравнению с тем, в котором США привыкли действовать по своему усмотрению и не встречали противодействия мало-мальски значимого.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.