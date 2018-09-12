Лавров: США годами заказывали музыку в мире, но эта монополия исчезает

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. США годами не встречали серьезного сопротивления, "заказывая музыку" в международных делах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках диалога молодых дипломатов на полях ВЭФ.

"Объективно можно понять страну, которая несколько веков заказывала музыку в международных делах и не встречала серьезного сопротивления и сейчас вроде бы эта монополия объективно исчезает, потому что нельзя не считаться с целым рядом крупных государств", — сказал Лавров.

По его словам, формируется другой миропорядок, по сравнению с тем, в котором США привыкли действовать по своему усмотрению и не встречали противодействия мало-мальски значимого.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.