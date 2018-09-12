США отказались допустить новый Ту-214 к наблюдательным полетам военных

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. США заблокировали допуск нового российского самолета Ту-214ОН к наблюдательным полетам по Договору по открытому небу без объяснения причины, сообщил в интервью газете Минобороны "Красная звезда" начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По словам Рыжкова, в рамках реализации Договора по открытому небу со 2 по 11 сентября Россия провела мероприятие по международному освидетельствованию нового типа российского самолета наблюдения Ту-214ОН, оснащенного цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060.

"По результатам испытаний руководители делегаций из 22 стран подписали итоговый протокол, разрешающий наблюдательные полеты этого самолета над территориями государств-участников договора. Однако руководитель американской делегации, в нарушение требований Договора по открытому небу, без объяснения и указания каких-либо причин отказался подписывать заключительный документ, сославшись на прямые указания из Вашингтона", — сказал Рыжков.

По его словам, заблокировав допуск нового российского самолета к наблюдательным полетам, американская сторона в очередной раз продемонстрировала остальным государствам, участвующим в освидетельствовании, что во главу угла поставлено не соответствие самолета требованиям договора, а политические вопросы.

Проблемы с Договором по открытому небу

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год, который ограничивает финансирование ряда работ по выполнению Договора по открытому небу. Замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал это "путем к дальнейшей интоксикации международных отношений односторонними подходами".

Решение России ввести с 1 января ограничения для США по Договору по открытому небу (ДОН) является ответной мерой на аналогичные действия Вашингтона, заявил, в свою очередь, директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что США получают от России отпор, с которым им трудно смириться.

"Мы сегодня являемся свидетелями того, как США стараются по всем направлениям спровоцировать Россию на действия, которые якобы можно трактовать как "агрессию". Они опять обратились к Договору по открытому небу — запрещают полеты, ограничивают наш контроль. Хотя все это расписано в соответствующих документах. Мы просто вынуждены отвечать симметрично на подобного рода происки. На сегодняшний день Соединенные Штаты впервые, наверное, столкнулись с противодействием своей позиции. Так принято в международных отношениях. Просто США, привыкшие все диктовать, унижать другие государства, столкнулись с тем, что не всем это нравится. Россия показывает, что с ней так поступать нельзя", — сказал Андрей Кошкин.

"Конструктивное взаимодействие"

В конце декабря госдеп США призвал Россию "конструктивно взаимодействовать" в разрешении ситуации вокруг Договора по открытому небу, при этом голословно обвинив Москву в несоблюдении обязательств по соглашению.

"Мы призываем Россию конструктивно взаимодействовать с нами в разрешении наших обеспокоенностей. Ответные меры США обратимы, если Россия вернется к соблюдению своих обязательств по договору об открытом небе", — сказал представитель ведомства.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец.

"Американцы, сделавшие первый конфронтационный шаг в отношении России, обвиняют Россию в том, что она не соблюдает договор, и заявляют, что они готовы к дальнейшему сотрудничеству. Как принято говорить в России, их "без бутылки не разберешь". Есть нормальная человеческая логика, а есть американская. По американской логике все, что не соответствует интересам США, неправильно. Мне кажется, что американцы просто зарвались. Они не приемлют ни одну страну, которая отвечает абсолютно справедливым адекватным образом. Тем не менее, шансы вернуть договор в его изначальное русло, чтобы по-человечески спокойно договориться, есть у обеих сторон. Если отойти от этой американской обозленности на Россию, сесть за стол переговоров, то можно снять все вопросы. Но захотят ли этого США — вот вопрос. Мяч на их стороне", — отметил он.

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу — многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого — обеспечить возможность его участникам совершать облёты территорий друг друга.

На 2017 год участниками Договора являются 34 государства. Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года.