Boeing приостановил работу завода в Южной Каролине из-за урагана "Флоренс"

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Компания Boeing из соображений безопасности приостанавливает работу своих сборочных цехов и офиса в Южной Каролине, где собираются Boeing-787 (Dreamliner), из-за надвигающегося урагана "Флоренс", говорится в сообщении компании, распространенном во вторник вечером.

"Boeing остановит работу в Южной Каролине завтра, чтобы наши сотрудники смогли нормально эвакуироваться. Работа будет восстановлена, когда позволит безопасность", — говорится в сообщении.

Ураган 4-й категории "Флоренс" во вторник находится в Атлантическом океане в 600 километрах к юго-юго-западу от Бермудских островов. Скорость ветра достигает 220 километров в час. Власти Северной и Южной Каролины объявили эвакуацию в береговой зоне с населением в 1 миллион человек и протяженностью в несколько сотен километров. Режим ЧП объявили штаты Виргиния и Мэриленд, а также столичный округ Колумбия.