СМИ: во Франции умер один из бывших возлюбленных принцессы Дианы

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Один из бывших возлюбленных принцессы Дианы, известный арт-диллер Оливер Хоар умер от рака во Франции в возрасте 73 лет, сообщает британское издание Daily Mail.

Хоар изучал историю искусств в Сорбонне, в 1967 году начал работать на аукционный дом Christie's, а позже стал видным специалистом по исламскому искусству. Роман между Хоаром и Дианой начался в начале 1990-х годов, хотя сам арт-диллер никогда публично этого не признавал.

По данным издания, Диана влюбилась в Хоара и однажды даже призналась подруге, леди Боукер, что мечтает уехать в Италию, чтобы "жить там с красивым Хоаром". Однако мужчина был отцом троих детей и не хотел оставлять семью.

После того как Хоар попытался в 1994 году охладить отношения, Диана засыпала его дом в Челси телефонными звонками, пишет издание. По настоянию жены Хоар связался с полицией, и та отследила 300 звонков, некоторые из которых были сделаны с личной телефонной линии принцессы в Кенсингтонском дворце, а другие — из телефонных будок в районе Кенсингтона. Позже полиция объявила, что расследование было прекращено по просьбе Хоара.

Как отмечает издание, в 1995 году Диана призналась в интервью журналисту Би-би-си Мартину Баширу, что иногда звонила Хару, но "ненавязчиво".

В ночь на 31 августа 1997 года Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Автомобиль, в котором ехала принцесса, на высокой скорости врезался в стену в туннеле под мостом Альма. Возлюбленный Дианы, с которым она находилась в машине — кинопродюсер Доди аль-Файед — и водитель скончались на месте, телохранитель был тяжело ранен. После автокатастрофы тяжело раненная Диана была доставлена в больницу, где спустя несколько часов скончалась.

По итогам судебных слушаний присяжные заседатели пришли к выводу, что среди причин гибели принцессы Дианы и Доди аль-Файеда были противозаконные действия журналистов таблоидных изданий, преследовавших их машину, и неосторожное ведение машины водителем Анри Полем. Главной же причиной аварии было названо вождение Анри Полем автомобиля в нетрезвом виде.