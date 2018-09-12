США не допустили российский самолет к полетам по Договору об открытом небе

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. США заблокировали допуск нового российского самолета Ту-214ОН к наблюдательным полетам по Договору открытого неба без объяснения причины, сообщил в интервью газете Минобороны "Красная звезда" начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
По словам рыжкова, в рамках реализации Договора по открытому небу со 2 по 11 сентября Россия провела мероприятие по международному освидетельствованию нового типа российского самолета наблюдения Ту-214ОН, оснащенного цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060.
"По результатам испытаний руководители делегаций из 22 стран подписали итоговый протокол, разрешающий наблюдательные полеты этого самолета над территориями государств-участников договора. Однако руководитель американской делегации, в нарушение требований Договора по открытому небу, без объяснения и указания каких-либо причин отказался подписывать заключительный документ, сославшись на прямые указания из Вашингтона", — сказал Рыжков.
По его словам, заблокировав допуск нового российского самолета к наблюдательным полетам, американская сторона в очередной раз продемонстрировала остальным государствам, участвующим в освидетельствовании, что во главу угла поставлено не соответствие самолета требованиям договора, а политические вопросы.
Рыжков подтвердил приверженность России к выполнению Договора по открытому небу "как одного из краеугольных камней европейской безопасности". "Настаиваем на возвращении США в поле Договора по открытому небу и требуем разъяснений возникшей ситуации в соответствии с его положениями", — подчеркнул он.
Процесс освидетельствования
В течение десяти дней иностранные специалисты знакомились с самолетом наблюдения и размещенным на нем оборудованием на авиабазе Кубинка, встречались с конструкторами Ту-204ОН и разработчиками аппаратуры наблюдения.
Тестовые полеты были выполнены на аэродроме Таганрог 6 и 7 сентября. Обработка полученных цифровых изображений была выполнена в лаборатории аэродрома Кубинка и позволила иностранным экспертам убедиться, что четыре конфигурации высот применения цифровой камеры OSDCAM4060 отвечают требованиям договора по разрешающей способности на местности.
О договоре
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия. Как правило, полеты России и стран НАТО проводятся на взаимной основе.