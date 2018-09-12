США не допустили российский самолет к полетам по Договору об открытом небе

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. США заблокировали допуск нового российского самолета Ту-214ОН к наблюдательным полетам по Договору открытого неба без объяснения причины, сообщил в интервью газете Минобороны "Красная звезда" начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По словам рыжкова, в рамках реализации Договора по открытому небу со 2 по 11 сентября Россия провела мероприятие по международному освидетельствованию нового типа российского самолета наблюдения Ту-214ОН, оснащенного цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060.

"По результатам испытаний руководители делегаций из 22 стран подписали итоговый протокол, разрешающий наблюдательные полеты этого самолета над территориями государств-участников договора. Однако руководитель американской делегации, в нарушение требований Договора по открытому небу, без объяснения и указания каких-либо причин отказался подписывать заключительный документ, сославшись на прямые указания из Вашингтона", — сказал Рыжков.

По его словам, заблокировав допуск нового российского самолета к наблюдательным полетам, американская сторона в очередной раз продемонстрировала остальным государствам, участвующим в освидетельствовании, что во главу угла поставлено не соответствие самолета требованиям договора, а политические вопросы.

"Американские ведомства и истеблишмент не могут смириться с тем, что Россия, создав современный самолет наблюдения Ту-2014ОН и оснастив его цифровым оборудованием российского производства, более чем на пять-семь лет опередила США", — считает начальник центра.

Рыжков подтвердил приверженность России к выполнению Договора по открытому небу "как одного из краеугольных камней европейской безопасности". "Настаиваем на возвращении США в поле Договора по открытому небу и требуем разъяснений возникшей ситуации в соответствии с его положениями", — подчеркнул он.

Процесс освидетельствования

Всего в освидетельствовании приняли участие 72 эксперта из 23 государств-участников договора, которые подтвердили полное соответствие Ту-214ОН требованиям и ограничениям договора.

В течение десяти дней иностранные специалисты знакомились с самолетом наблюдения и размещенным на нем оборудованием на авиабазе Кубинка, встречались с конструкторами Ту-204ОН и разработчиками аппаратуры наблюдения.

Тестовые полеты были выполнены на аэродроме Таганрог 6 и 7 сентября. Обработка полученных цифровых изображений была выполнена в лаборатории аэродрома Кубинка и позволила иностранным экспертам убедиться, что четыре конфигурации высот применения цифровой камеры OSDCAM4060 отвечают требованиям договора по разрешающей способности на местности.

О договоре

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год, который ограничивает финансирование ряда работ по выполнению Договора по открытому небу. Замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал это "путем к дальнейшей интоксикации международных отношений односторонними подходами".

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия. Как правило, полеты России и стран НАТО проводятся на взаимной основе.