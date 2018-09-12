В Раде обвинили власти Украины в "медицинском геноциде" населения

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Ольга Богомолец на своей странице в Facebook обвинила правительство Украины в "медицинском геноциде", из-за которого, по ее словам, в стране сокращается численность населения, количество больниц и медицинских работников.
Кроме того, в стране сложилась тяжелая ситуация с задолженностью по зарплатам медицинским работникам, что депутат объяснила непрофессионализмом украинского Минздрава.
По мнению Богомолец, украинское правительство проводит медицинские реформы исключительно "на бумаге", и только лишь с целью угодить международным организациям и донорам. "Многим сегодня выгодно, чтобы в Украине закрывались больницы, становилось меньше медиков и меньше населения", — заключила депутат.
Цель украинских властей — перейти от бюджетного финансирования медицинских учреждений к принципу "деньги следуют за пациентом". Больные смогут выбирать, к какому врачу им обратиться. Поддержка конкретных больниц прекратится, а доктора вступят в соревнование на основе свободной конкуренции.