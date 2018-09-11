Госдеп назвал условие возобновления работы палестинской дипмиссии в США

ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. США готовы разрешить снова открыть представительство Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне, если палестинцы предпримут "значимые шаги" в сторону урегулирования арабо-израильского конфликта, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
В понедельник госдепартамент сообщил, что власти США приняли решение закрыть представительство ООП в Вашингтоне, поскольку организация "не предприняла шагов по продвижению вперед для начала прямых и конструктивных переговоров с Израилем".
Администрация президента Дональда Трампа проводит произраильский курс в урегулировании ближневосточного конфликта. В частности, ранее в этом году США перенесли свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, что вызвало массовые протесты палестинцев и арабских стран.