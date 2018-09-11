Москалькова и Денисова попытаются синхронно посетить Вышинского и Балуха

КИЕВ, 11 сен – РИА Новости. Омбудсмены Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова договорились, что вновь попытаются совершить синхронные визиты к заключенным Владимиру Балуху и Кириллу Вышинскому, сообщила пресс-служба омбудсмена Украины во вторник по итогам телефонного разговора омбудсменов.
"Обсудили и взаимные посещения политзаключенных, о которых договорились президенты еще в июне. Договорились с уполномоченным в РФ попробовать синхронно поехать к Владимиру Балуху и Кириллу Вышинскому, состояние здоровья которых недавно резко ухудшилось. Людмила Денисова надеется, на этот раз договоренности воплотятся в жизнь", — говорится в сообщении на сайте омбудсмена Украины.
Также сообщается, что Москалькова пообещала уже в среду передать Денисовой медицинские справки о состоянии здоровья Олега Сенцова и Владимира Балуха, справки подпишут независимые эксперты в области здравоохранения после полного осмотра заключенных.
Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".