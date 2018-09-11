На США надвигается один из сильнейших ураганов за десятилетия, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что приближающийся к побережью страны ураган "Флоренс" будет "одним из самых сильных за десятилетия", и пообещал, что власти примут все необходимые меры для минимизации ущерба.

Ураган "Флоренс", как ожидается, будет "очень опасным крупным ураганом" вплоть до контакта с атлантическим побережьем Соединенных Штатов ориентировочно в пятницу, сообщил ранее Национальный центр США по предупреждению об ураганах.

"Мы подготовились (к урагану), как никто другой в истории. <…> Мы не жалеем средств", — сказал Трамп на совещании по подготовке к стихии, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, ураган будет одним из самых сильных, которые видели за десятилетия, с "огромным количеством воды". В связи с этим он призвал жителей в районах, которые попадают в зону ЧС, эвакуироваться и следовать указаниям местных властей.

Ураган четвертой категории "Флоренс" во вторник находится в Атлантическом океане в 600 километрах к юго-юго-западу от Бермудских островов. Скорость ветра достигает 215 километров в час. Шторм немного ослаб, но вновь наберет силу во вторник вечером, прогнозируют синоптики. Также ураган стал более организованным и вырос в размерах, предупреждают ученые.

Власти Северной и Южной Каролины объявили эвакуацию в береговой зоне с населением в миллион человек и протяженностью в несколько сотен километров. Режим ЧП объявили штаты Виргиния и Мэриленд, а также столичный округ Колумбия.