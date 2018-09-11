Viber устранил проблемы в работе мессенджера

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Проблемы с подключением к мессенджеру Viber были устранены, и его работа постепенно восстанавливается, сообщила компания.

"Мы заметили, что некоторые из вас испытали проблемы с подключением к Viber. Наши инженеры решили эту (проблему — ред.) и сервис постепенно возвращается к нормальной работе. Спасибо за терпение!" — говорится в сообщении компании в микроблоге в Twitter

Ранее во вторник наблюдался массовый сбой в работе мессенджера по всему миру. По данным сайта Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов, сбой произошел около 17.00 мск. Около 56% жалоб были связаны с отсутствием соединения, еще 34% пользователей не могли принимать сообщения, а 9% указывали на невозможность авторизации.

Viber — мессенджер, в котором можно отправлять сообщения и совершать голосовые VoIP телефонные звонки через интернет. Аудитория мессенджера составляет более 900 миллионов пользователей. Владелец Viber с 2014 года — японский холдинг в области e-commerce Rakuten. Количество активных пользователей мессенджера в России составляет 45 миллионов в месяц (по данным на июнь 2018 года).